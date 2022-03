Schörflingerin für Basketball-Spitzenclub in Italien im Einsatz

Die 26-Jährige Oberösterreicherin hat sich Virtus Bologna angeschlossen, dem nach Verlustpunkten aktuellen Tabellendritten der Lega Basket Femminile (LBF). Ihr Debüt könnte sie bereits am Freitag im Cup-Viertelfinale geben.

Der 1,89 m große Power Forward aus Schörfling am Attersee hatte erst am vergangenen Wochenende in Polen die Meisterschaft beendet. Auf die Rückkehr in die Heimat folgte der Anruf aus Bologna. Sie habe ein "gutes Angebot" erhalten, sagte Sagerer und machte sich auf den Weg in die Emilia-Romagna. Nach den medizinischen Tests wurde der neue Vertrag unter Dach und Fach gebracht.

Bologna ist die vierte Station als Profi der Oberösterreicherin nach CD Zamarat (ESP), Energa Torun und Zaglebie Sosnowiec (POL). In der polnischen Liga bilanzierte Sagerer zuletzt mit 13,6 Punkten und 5,9 Rebounds pro Spiel.