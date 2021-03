Schmutziges Foul: Sorge um Murati nach Augenlidriss

Der Kapitän und Topscorer wurde nach dem achten Superliga-Sieg in Folge (96:82 gegen Oberwart) wegen eines Lidrisses am Auge operiert.

"Das Wichtigste ist, dass er wieder ganz gesund wird und sein Sehvermögen nicht beeinträchtigt bleibt", zeigte sich Gmundens Finanzchef Harald Stelzer besorgt, aber auch verärgert. Oberwart-Star Quincy Diggs, der Matchwinner der Burgenländer im Cup-Finale gegen die Swans, hatte Murati in der 19. Minute einen Schlag auf den Kopf verpasst. Der US-Amerikaner wurde daraufhin ausgeschlossen. "From hero to zero", sagte Stelzer über Diggs, der nicht einmal entschuldigende Worte fand.

Das Schlagerspiel steigt heute (19.15 Uhr, Sky) in Wels, wo die Flyers Titelverteidiger Kapfenberg empfangen. "Wir wissen, dass wir ans Limit gehen müssen", sagt US-Legionär Jarvis Ray. Andjelkovic und Jakupovic fallen aus. (alex)