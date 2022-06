Schlimmer Sturz der Biathlon-Weltmeisterin

Während einer Abfahrt löste sich an ihren Skirollern ein Rad, woraufhin die 32-jährige Italienerin die Kontrolle verlor und heftig zu Sturz kam. Sie zog sich mehrere Abschürfungen und blaue Flecken an den Unterarmen, Beinen und im Gesicht zu. „Wenn man in der Abfahrt einen Reifen verliert“, postete der Biathlon-Superstar in einer Story auf ihrem Instagram-Kanal und zeigte dabei Bilder ihres defekten Skirollers. „Es hätte viel schlimmer kommen können“, sagte Wierer.