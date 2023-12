Basketball: Schlechte Zeiten für die Gmundner Swans

"Zuerst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu." Jener in den 1990er-Jahren aus dem Mund der ehemaligen FC-Bayern-Strafraum-Kobra Jürgen Wegmann (59) sprudelnde Spruch hat auch heute noch Gültigkeit – zumindest was die angespannte Situation bei Basketballmeister OCS Swans Gmunden anbelangt. Oberösterreichs Mannschaft des Jahres hängt nach drei Superliga-Niederlagen in Folge nicht nur sprichwörtlich in den Seilen.

Jetzt fehlt auch noch Kapitän Daniel Friedrich voraussichtlich vier Wochen. Der Topscorer und Leitwolf hat sich beim 72:84 gegen Klosterneuburg am Sonntag im zweiten Viertel bei einer ungestümen, aber ungeahndeten Attacke von Clemens Leydolf einen Nasenbeinbruch zugezogen.

Für Friedrich ist das nicht neu. Schon im Februar 2022 musste der 31-Jährige wegen einer solchen Verletzung unter das Messer.

An der generell relativ kurzen Bank der Swans wird sich absehbar nichts ändern. Rufe aus der Gmundner Fanszene nach mehr Einsatzzeit für die Ergänzungsspieler und dem Engagement eines vierten Legionärs finden kaum Gehör. "Das nötige Kleingeld ist nicht da", gibt Finanzvorstand Harald Stelzer unumwunden zu.

Der Coach ist angeschlagen

Es sind harte Zeiten rund um den Heiligen Abend – vor allem für Coach Anton Mirolybov, dem seine Darmkrebserkrankung schwer zu schaffen macht. Basketball ist sein Elixier, trotzdem stößt der 46-jährige Finne physisch an seine Grenzen. Nach einem Schwächeanfall im Finish der Klosterneuburg-Partie ist die Sorge um Mirolybov, der für die nächsten beiden Auswärtsmatches morgen (19 Uhr) beim BC Vienna und am 26. Dezember (19.15 Uhr, ORF Sport+) im Derby bei den Raiffeisen Flyers Wels fraglich ist, größer denn je. "Man sieht, dass es im Leben Schlimmeres gibt als Niederlagen", sagt Stelzer betroffen.

Große Hoffnung auf unmittelbaren Punktezuwachs hat er nicht, weil sich das Team von einer Coronawelle Anfang Dezember noch nicht erholt zu haben scheint: "Offenbar reicht die Kraft nicht." Anders kann sich Stelzer den finalen Einbruch gegen Klosterneuburg (mit einem 21:0-Run der Niederösterreicher) nicht erklären. "Wir müssen aufpassen. Verlieren wir auch die nächsten beiden Spiele, sind wir auf einmal Siebenter", weiß er. Nur die Top Sechs ziehen fix in die Play-offs und in die Platzierungsrunde ein. Dort ist Gmunden eigentlich Stammgast.

Lostag in Wien

Das Kontrastprogramm zu den Swans liefern die Flyers, die drei Siege en suite feierten. Spätankömmling und Rückkehrer Terrell Allen (USA) hat voll eingeschlagen und gibt dem Kader die nötige Tiefe. Morgen (19 Uhr) soll es beim UBSC Graz mit dem nächsten Erfolg klappen.

Spannend wird es für die Messestädter aber schon heute. Um 13 Uhr geht es in der win2day-Zentrale in Wien per Los um den Heimvorteil im Cup-Finale am 21. Jänner (15.30 Uhr). Die Endspielgegner Wels und Traiskirchen haben eine 50:50-Chance. Beide wollen die Trophäe – und zwar mit kräftig Rückenwind von den Rängen.

