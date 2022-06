Schlechte Bewertungen trüben die Freude über starke Leistungen

Wie Bernhard Reitshammer (ASV Linz), der am Dienstag Platz vier über 50 m Brust belegt hatte, fehlte auch Österreichs Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri bei der WM eine Kleinigkeit auf die ersehnte Medaille. Die 24-jährige gebürtige Griechin verlässt Budapest mit zwei fünften Rängen in der Technischen Kür und gestern im Finale der Freien Kür, in der Alexandri rund 1,6 Zähler von Bronze trennten. Die Japanerin Yukiko Inui krönte sich verdientermaßen zur Doppel-Weltmeisterin.

"Ich habe alles gegeben und zum ersten Mal mehr als 90 Punkte erreicht. Das ist sehr wichtig für mich", sagte Alexandri, die mit den Wertungsrichtern haderte. "Die kann ich nicht beeinflussen. Ich bin schon enttäuscht. Jeder hat mir gesagt, dass meine Solos jeweils für eine Medaille gereicht hätten. Nicht für Bronze, sondern für Silber", erzählte Vasiliki Alexandri, deren Zwillingsschwestern Anna-Maria und Eirini WM-Bronze in der Technischen Kür geholt hatten. Heute haben die beiden die nächste Medaillenchance. Auch Reitshammer weiß, dass für ihn noch mehr möglich ist. Der 28-Jährige sieht mit Blick auf die Europameisterschaft im August sowie die kommenden Großereignisse noch Steigerungspotenzial. "Beim Eintauchen am Start schlage ich mit den Füßen ein. Auch die Reaktionszeit kann ich noch verbessern."