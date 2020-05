Schlagwörter alleine gewinnen keine Medaillen

Einzigartig, neuartig – kurzum: "die perfekte Basis für Mehrkämpfer". Vor nicht ganz einem Jahr präsentierte Sportlandesrat Markus Achleitner in der Kornspitz-Leichtathletikhalle in der Wieningerstraße das Mehrkampf-Kompetenzzentrum Linz. Ein Zentrum, das kein tatsächlicher Ort, sondern die Bündelung von Kräften ist. Mithilfe von 100.000 Euro vom Land soll "eine optimale Betreuungsstruktur für Athleten und Trainer geschaffen werden", wurde als vorrangiges Ziel definiert.

Sprung in das Jahr 2020: Auf der Suche nach Professionalisierung zieht es Siebenkampf-Juniorenweltmeisterin Sarah Lagger weg aus ihrer Kärntner Heimat Spittal. Obwohl die 20-Jährige mit Georg Werthner von einem gebürtigen Linzer betreut wird und für die Linzer TGW Zehnkampf-Union startet, entscheidet sich die erfolgreichste Nachwuchs-Athletin der österreichischen Leichtathletik-Geschichte gegen das Mehrkampf-Kompetenzzentrum. Die 20-Jährige sieht sich für ihr Ziel Olympia-Qualifikation im BSFZ Südstadt in Maria Enzersdorf besser aufgehoben.

Breiter aufgestellt

Für das selbsternannte Kompetenzzentrum in Linz wirft dieser "Korb" Fragen auf. Zuallererst: Was gab den Ausschlag für die Südstadt? "Hauptsächlich die Trainer", erklärt Lagger. Die frühere Hochsprungweltmeisterin Inga Babakova fungiert dort nun als ihre Haupttrainerin. Ihr stehen Weißhaidinger-Coach Gregor Högler (Speer, Kugel, Kraft) und Victoria Schreibeis (Hürden) zur Seite. Werthner wird sie im 800-Meter-Lauf betreuen. Neue Leichtathletikhalle hin, Kompetenzzentrum her – mit diesem Heer an Trainern kann Oberösterreich nicht mithalten. Bei weitem nicht. Das bestätigt auch Stefan Bachl. "In der Südstadt haben sie wahrscheinlich mehr als das zehnfache Budget", schätzt der Sportdirektor des Landesverbands (OÖLV).

Während der ÖLV am Bundesstützpunkt im Süden Wiens – je nach Zählart – zwischen vier und sieben Leichtathletik-Trainer beschäftigt, vermag sich der Landesverband gerade einmal eine Nachwuchstrainerin zu leisten – und diese wird zur Hälfte vom ÖLV mitfinanziert. Wolfgang Adler, Trainer von Verena Preiner, ist beim Land angestellt.

"Mit Leben füllen"

Verfügt das Kompetenzzentrum nun über ausreichend Kompetenz? Definitiv. Das stand spätestens seit Preiners WM-Bronzener vergangenen Oktober außer Frage. Allerdings ist die Betreuung einer Weltklasse-Mehrkämpferin ein Vollzeit-Job. Insofern mangelt es in Linz vielmehr an den Kapazitäten: Für eine Athletin von Laggers Format gibt es hier derzeit nicht das notwendige Personal.

Auch wenn Bachl, der das Mehrkampfzentrum koordiniert, betont, dass er sich ob der tatkräftigen Unterstützung der Landespolitik nicht beschwert, kommt er nicht umhin, anzumerken: "Wenn wir wachsen wollen, dann brauchen wir mehr Trainer." Ein Wink, der auch in Richtung ÖLV geht, dem Bachl eine "Ostlastigkeit" unterstellt. "In der achtköpfigen Sportkommission bin ich der Einzige, der von weiter weg ist als St. Pölten", sagt der Mühlviertler.

Eines ist jedenfalls klar: Alleine die besten Anlagen zu haben, bringt wenig. "Wir müssen sie auch mit Leben füllen", so Bachl.

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at