"Schlag weiter, Mike!" Tysons Comeback-Ambitionen

Donald Trump wäre ganz fasziniert, würde der ehemalige Box-Champion Mike Tyson seiner Ankündigung Taten folgen lassen und tatsächlich zu einem Comeback (wenn auch nur von kurzer Dauer) ausholen. "Schlag weiter, Mike", twitterte der US-Präsident und nahm damit auf in sozialen Netzwerken im Umlauf befindliche Videos Bezug, die den mittlerweile 53-jährigen Tyson in Aktion zeigen. Nicht nur im Boxring, sondern auch verbal.

"Ich mache zwei Stunden Ausdauertraining pro Tag, anschließend folgen 25- bis 30-minütige Boxeinheiten", erläuterte Tyson im Interview mit dem Rapper T.I. "Ich will, dass mir diese Kombinationen wieder gelingen, aber es tut ordentlich weh. Ich fühle mich danach, als hätten drei Leute die Sch... aus mir herausgeprügelt." Tyson hat noch nie um den heißen Brei herumgeredet, seine Wortwahl ist deftig, nicht immer jugendfrei.

"Iron Mike" polarisiert. Er stellt fest, "noch immer der böseste Mensch des Planeten" zu sein. Dabei ist seine mögliche Rückkehr auf die Bühne der Boxer ja nur mit ehrenhaften Absichten verbunden. Sagt er. "Ich will für einen guten Zweck wieder in den Ring steigen – drei oder vier Runden. Ich würde gern ein bisschen Geld für Obdachlose oder drogenabhängige Typen, wie ich es gewesen bin, sammeln."

Geht es nach seinem Coach Rafael Cordeiro, hat es Tyson trotz seines fortgeschrittenen Alters unverändert drauf. "Er ist noch immer so schnell und so kräftig, wie es Leute mit 22 oder 23 Jahren sind. Ich habe während des Trainings mein Leben vor meinen Augen vorbeiziehen sehen", rührt Cordeiro artig die Werbetrommel.

Wenn dem so ist, wer würde sich dann tatsächlich auf einen Kampf mit Tyson einlassen? Die Gerüchteküche brodelt. Kommt es zum dritten Kräftemessen mit Evander Holyfield, der kurz nach Tyson ebenfalls auf Twitter aktiv wurde? Zu lesen ist nur ein Wort unter einem Bild: "Comeback". Der 57-Jährige will Spenden für seine Stiftung "Unite4OurFight" sammeln.

Tyson und Holyfield haben sich – so wurde es 2009 öffentlichkeitswirksam transportiert – versöhnt. Zwölf Jahre zuvor hatte ein Skandal die Sportwelt erschüttert. Am 28. Juni 1997 biss sich Tyson knapp 40 Sekunden vor Ende der 3. Runde im MGM Grand Hotel in Las Vegas an Holyfield fest. Letzterer wandte sich an Ringrichter Mills Lane und deutete immer wieder auf sein um ein Stück ärmeres rechtes Ohr. Blut lief am Hals Holyfields herunter, Sekunden später wurde Tyson disqualifiziert. Den ersten Kampf hatte ebenfalls Holyfield für sich entschieden – durch technischen K. o. in Runde elf. (alex)

