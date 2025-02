Der Judo-Grand-Prix in Linz (7. bis 9. März) sticht in seinem dritten Jahr sogar den prestigeträchtigen Grand Slam in Paris aus. Während in der Seine-Metropole vor drei Wochen 298 Kämpfer aus 50 Nationen auf die Matte gingen, haben sich für die Tips-Arena 465 Athleten aus 53 Ländern angesagt.