Schicksalsberg K2: Eine menschliche Tragödie im Schatten einer Rekordjagd

Der 27. Juli 2023 ging als Tag eines besonderen Rekords in die Alpin-Geschichte ein. Die Norwegerin Kristin Harila und ihr nepalesischer Sherpa vollendeten an diesem Tag mit ihrem Gipfelsieg auf dem K2 (8611 Meter) das Projekt, in möglichst kurzer Zeit alle 14 Achttausender der Erde zu besteigen. Nur 92 Tage brauchten sie für diese Rekordjagd.