Scheffler dankte Woods: "Eine Inspiration für mich"

Eine solide 71er-Runde am Schlusstag hatte ihm genügt, um den Nordiren Rory McIlroy mit drei Schlägen auf Distanz zu halten.

Der Aufstieg Schefflers zum König des Golfsports geschah im Eilzugtempo. Auch wenn dem einstigen US-Junior-Champion seit jeher große Anlagen bescheinigt wurden, hatte er vor gerade einmal 60 Tagen in Phoenix sein erstes Turnier auf der PGA-Turnier gewonnen. Seither beamte sich "Scottie" förmlich in eine andere Dimension: Im März legte er Siege in Bay Hill (Florida) und Austin (Texas) nach, dank denen er sich an die Spitze der Weltrangliste sowie in neue Preisgeld-Sphären katapultierte. Die Masters-Rekordsumme von 2,5 Millionen Euro miteingerechnet scheffelte Scott in besagten 60 Tagen sagenhafte 8,84 Mio. Euro. Wie sein Caddie Ted Scott betonte, brauche man sich aber keine Sorgen machen, dass Scheffler abheben könnte. Ehefrau Meredith würde darauf schauen, dass der neue Golf-Star auch weiterhin zu Hause den Müll rausbringt.

Tiger Woods. Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/JAMIE SQUIRE

Der Einfluss von Tiger Woods

Dazu passend fiel auch Schefflers erste Reaktion aus. "Ich kann es nicht fassen, was es bedeutet, dass ich nun mein ganzes Leben hier spielen kann", freute er sich über das Privileg, künftig einen Fixplatz beim Einladungsturnier zu haben. In der Stunde seines größten Erfolgs dankte er Idol Tiger Woods, der einen großen Einfluss auf seinen Werdegang hatte. "Ich habe seine Eisen gespielt, seine Schuhe getragen, in dieser Woche sein Shirt getragen", sagte Scheffler. Woods sei "eine Inspiration für mich" gewesen. "Danke, Tiger", ergänzte er.

Woods schloss sein Comeback 14 Monate nach dem schweren Autounfall an 47. Stelle des Masters ab. Seine Freude war trotz großer Schmerzen im Bein enorm. "Wenn man bedenkt, wo ich vor etwas mehr als einem Jahr war", so der 15-fache Majorgewinner. Und Sieger Scheffler gratulierte er zu dessen "herausragendem Sieg".