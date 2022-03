Schaffen es die Swans im vierten Anlauf?

Kann Basketballmeister und Verfolger Gmunden dem an der Spitze der Superliga-Platzierungsrunde thronenden Star-Ensemble des BC Vienna im morgigen vierten Saisonduell (19 Uhr, Sky) ein Haxl stellen? "Gemessen an der Qualität der Wiener geht es im Moment eher darum, ,best of the rest’ zu sein", gibt sich Harald Stelzer, der Finanzchef der Swans, vor dem Gastspiel in Wien keiner Illusion hin. Nachsatz: "Nur wenn wir komplett wären, hätten wir eine Außenseiterchance."

Toni Blazan fehlt nach wie vor wegen einer Coronainfektion, dafür konnten sich C. J. Anderson und Lukas Schartmüller freitesten, beide haben aber einen Trainingsrückstand. Der BC Vienna, dem man in dem einen oder anderen Match Einstellungsprobleme nachgesagt hat, ist gegen Gmunden immer "on fire". Das trifft ganz besonders auf den ehemaligen "Schwan" Enis Murati zu. Beim 94:74 am 19. Dezember gelangen ihm 16 Punkte, beim 83:77 im Cup-Halbfinale am 5. Februar glänzte der 33-jährige Nationalspieler als Topscorer (23 Zähler), beim 68:49 am 19. Februar waren es 14 Punkte.

Weil die Coaches Anton Mirolybov (nach einer Chemotherapie auf dem Weg der Besserung) und Aleksi Koskinen (Corona) nicht zur Verfügung stehen, hat wie schon beim jüngsten 78:68-Erfolg über Graz Nachwuchstrainer Cosmin Blagoi das Kommando.

Welser Sieg am grünen Tisch

Die auf ein Viertelfinale gegen Gmunden zusteuernden Raiffeisen Flyers Wels sind in der Quali-Runde um zwei Punkte und 20:0 Körbe reicher, obwohl sie gar nicht gespielt haben. Das wegen sechs Coronafällen bei Gegner Traiskirchen ausgefallene Sonntagsmatch wurde zugunsten der Messestädter beglaubigt. Das verlangt das Regulativ angesichts des eng gestrickten Terminkalenders.