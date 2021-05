Sand im Getriebe

Acht Tage vor den am 30. Mai beginnenden French Open in Paris macht Dominic Thiem die hartnäckigste Krise, seit er zur erweiterten Weltspitze gehört, zu schaffen. Österreichs Tennis-Star reist zum ersten Mal seit 2014 – damals war er 20 – ohne Saison-Titelgewinn zu seinem Grand-Slam-Lieblingsturnier an.