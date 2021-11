Rutecki: "Immerhin dürfen wir spielen"

Es hätte das Spiel des Jahres für die Fans des UVC Weberzeile Ried werden können, wenn die Innviertler Volleyballer heute im Europacup Schönenwerd (Sui/19 Uhr) empfangen. Allerdings sind auch für das Sechszehntelfinale des Challenge Cups keine Zuschauer zugelassen, weshalb der oberösterreichische Europacup-Debütant, der zum Auftakt Kazincbarcika (Hun) ausschaltete, um seinen vielleicht größten Trumpf umfällt. "Das tut uns weh", sagt Roman Lutz, sportlicher Leiter des UVC. Ähnlich sieht es Kapitän Tomasz Rutecki, der angesichts der hohen Infektionszahlen demütig ergänzt: "Immerhin dürfen wir spielen." Dem polnischen Diagonalangreifer ist noch in guter Erinnerung, als die Saison 2019/20 nach Pandemieausbruch abgebrochen wurde. Gegen die Schweizer sind die Rieder Außenseiter, auch weil der etatmäßige Aufspieler Ivo Ivic weiterhin verletzt fehlt. Der Kroate wurde zuletzt von Fabian Wagner und Michael Fritz vertreten. Um ihren Fans dennoch UVC-Volleyball zu bieten, wird das Hinspiel (Rückspiel folgt am 8. Dezember) via Livestream – zu finden auf www.uvc-ried.at – übertragen.

