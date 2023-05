Russen schicken Militärweltmeister zur Judo-WM

Am Sonntag beginnen in Doha die Weltmeisterschaften in Wladimir Putins Lieblingssportart: Judo. Da das IOC jüngst meinte, die Zulassung russischer und belarussischer Athleten den einzelnen Fachverbänden entscheiden zu lassen, kommt jener Sportart, deren Weltverband (IJF) bis Kriegsausbruch Putin als Ehrenpräsidenten führte, eine symbolische Rolle zu. Um keine Teilnehmer zuzulassen, die den Angriffskrieg in der Ukraine unterstützen oder in Verbindung mit Armee oder Landesverteidigung stehen, führte die IJF Hintergrundchecks durch.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass acht Mitgliedern der russischen Delegation deshalb die WM-Teilnahme verweigert wurde, nähere Angaben wurden nicht gemacht. Die Starterliste wies gestern dennoch 19 unter neutraler Flagge startende Athleten aus. Die Liste ist bemerkenswert, weil sich in dieser mit Inal Tasoev der Sieger der Militär-WM im Herbst 2021 befindet. Vier weitere russische Medaillengewinner dieses Turniers treten als "neutrale Athleten" an.

Ukrainischen Quellen zufolge sollen zehn weitere den russischen Streitkräften, der Nationalgarde oder dem Zentralen Armee-Klub ZSKA angehören. Laut IJF-Darstellung sollen diese Angestellte des nationalen Trainingszentrums sein. Die Ukraine zog ihre Starter von der WM zurück.

Österreich startet mit neun Aktiven sowie hohen Ambitionen in das Turnier. "Die Ansprüche sind gestiegen. Wir wollen zwei Medaillen und das ist durchaus realistisch", sagt Nationaltrainerin Yvonne Snir-Bönisch.

