Rundfahrt mit vielen Bewerbern

So endet das erste Teilstück direkt im AMAG-Werk in Ranshofen, die zweite Etappe dann bei der Firmenzentrale von ÖkoFEN in Niederkappel. 53 Teams, sogar aus Venezuela und Usbekistan, haben sich für die Tour beworben.

Vor allem die Heimischen haben viel vor. Riccardo Zoidl will, nachdem er im Vorjahr um eine Sekunde seinen zweiten Sieg verpasste, den Spieß diesmal umdrehen. Motiviert ist auch Ex-Ruderer Rainer Kepplinger. "Wir rechnen uns hier viel aus." Auch Vorjahres-Bundesliga-Gewinner Moran Vermeulen verspricht: "Die Höss liegt mir nicht schlecht."