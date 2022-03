Rundfahrt kommt in Tritt

Die rot-weiß-roten Teams und auch viele heimische Radsport-Fans konnten gestern erleichtert aufatmen. Der Verband gab da bekannt, dass nach zweijähriger Unterbrechung von 2. bis 6. Juli 2022 wieder eine Österreich-Rundfahrt stattfinden soll.

Tourdirektor ist, wie bereits vor zwei Wochen in den OÖN exklusiv berichtet, Werner Kuhn, der früher schon jahrelang beim Fußball-Klub Rapid Wien die Geschicke geführt hat. Ihm zur Seite steht mit Christoph Ziermann ein ehemaliger Radprofi, der 1988 vor den Olympischen Spielen einmal einen positiven Doping-Test abgeliefert hat.

Die Rundfahrt führt heuer beim Comeback über fünf Etappen, gestartet wird in Bad Tatzmannsdorf. Gleich am zweiten Tag wird der Großglockner überquert, danach führt ein Teilstück weiter nach Bad Ischl. Am 5. Juli geht es in Bad Schallerbach weiter, mit der Bergankunft am Sonntagberg fällt dann die Entscheidung über den Gesamtsieg.

Etappenplan der Österreich-Radrundfahrt 2022 (2. bis 6. Juli): Bad Tatzmannsdorf–Wolfsberg (168 km), Seeboden–Großglockner–St. Johann-Alpendorf (167), St. Johann–Bad Ischl (105), Bad Schallerbach–Sonntagberg (156), Marchegg–Wien (110).