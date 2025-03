Erst gewann Ottensheimer gegen Olympiasieger, dann wurde er vom Verband gerügt

Trotz der hochkarätigen Ausfälle haben Österreichs Judoka das von Teamchefin Yvonne Snir-Bönisch ausgegebene Ziel beim Grand Prix in Linz erreicht: Bernd Fasching holte am Samstag als Dritter bis 81 Kilogramm den anvisierten Podestplatz. Für den 21-Jährigen war es sein erster auf der World Tour. Im Bronze-Kampf konterte der Wiener mit Joji Togo ausgerechnet jenen Japaner aus, gegen den er im Vorjahr an selber Stelle im Bronze-Kampf noch verloren hatte. "Super, dass ich meiner langen