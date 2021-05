Rudern: Es bleibt bei zwei Olympia-Booten

Die letzte Qualifikations-Chance am vergangenen Wochenende in Luzern ließen weitere heimische Boote ungenützt. Am knappsten dran war der Vierer ohne Steuermann: Christoph Seifriedsberger, Ferdinand Querfeld, Gabriel Hohensasser und Rudolph Querfeld wurden Finalvierte, womit sie um zwei Plätze das Tokio-Ticket verpassten. Da das Quartett in der Vorbereitung von Verletzungen gebremst worden war, zeigte sich Nationaltrainer Robert Sens nicht unzufrieden: "Hier ist eine große Mannschaft am Wachsen."

Für den Linzer Julian Schöberl und den Wiener Paul Sieber war im leichten Doppelzweier schon im Semifinale als Lauf-Vierte Endstation gewesen. "Das dritte Rennen innerhalb von 24 Stunden hat seinen Tribut gezollt", analysierte Sens.