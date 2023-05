Weltcup-Start am Freitag in Zagreb, Ende Mai dann schon die Europameisterschaften in Bled und im September die für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris so bedeutende Weltmeisterschaft in Belgrad – für die Ruderer geht es ab nun Schlag auf Schlag. "Das ist eines der wichtigsten Jahre in meiner Sportkarriere", sagt der Linzer Julian Schöberl.