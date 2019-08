Ruder-WM: Platz fünf und sechs für Österreicher

Der Doppelvierer mit Paul Sieber, Sebastian Kabas, Bernhard Sieber und Philipp Kellner verpasste Bronze um 2,73 Sekunden, Markus Lemp/Anton Sigl im Zweier ohne belegten den sechsten Rang.

Die Medaillenchance war für den Vierer ungleich höher. Im Sechserfeld gab es keinen wirklichen Gold-Favoriten, die ÖRV-Crew lag bei der 1.000-m-Marke und damit zur Renn-Halbzeit auf Rang drei. Das niederländische und um 0,11 Sek. auch das dänische Boot zogen aber noch an den Lokalmatadoren vorbei. Gold und Silber ging an China bzw. Italien. "Es ist schmerzhaft, dass wir so lange dabei waren, am Ende aber nicht den Speed halten konnten", sagte Kabas.

Nicht nur Verwandten und Bekannten hätten die Lokalmatadoren gerne eine Medaillenleistung gezeigt, sondern auch den Verantwortlichen des heimischen Verbands. Vor allem die Sieber-Brüder spitzen darauf, für nächstes Jahr in den olympischen Doppel-Zweier zu kommen, um es über die kontinentale oder weltweite Restquoten-Regatta zu den Spielen in Tokio zu schaffen. Für die Siebers wäre es nach Rang zwölf in Rio 2016 die zweite Olympia-Teilnahme.

Nicht viel mehr erwartet hatten sich Lemp/Sigl, waren sie doch als Sechstschnellste in den Endlauf gekommen. "Wir haben probiert, mitzufahren", sagte Lemp. "Bis zum Tausender ist es uns auch gut gelungen. Dann haben wir nicht mehr die Geschwindigkeit mitgehen können." Die Wettkämpfe vor heimischer Kulisse hatten für die beiden Oberösterreicher besondere Bedeutung. Sigl war gar nur einen Kilometer vom Regatta-Gelände entfernt zur Schule gegangen.

Durch das Abrutschen von Magdalena Lobnig in das Einer-B-Finale holten die in Boston lebende Johanna Beyer und David Erkinger mit Silber im Para-Mix-Doppelzweier Österreichs einzige Medaille bei diesen Titelkämpfen. "Es ist so cool, wenn man da vorne steht, und die ganze Ruder-Familie und die Freunde applaudieren", berichtete Erkinger über sein Gefühl bei der Siegerehrung. Thomas Ebner/Benjamin Strasser wurden im Zweier ohne Fünfte.

Aus internationaler Sicht standen die A-Finali in den nicht-olympischen Leichtgewichtsklassen im Mittelpunkt. Dabei war im Einer der Herren nur Weltmeister Martino Goretti (ITA) schneller als Rainer Kepplinger Stunden davor als B-Finalsieger. Bei den Damen gewann Marie-Louise Dräger (GER). Das Finale mit Lemp/Sigl ging ebenso an Italiener, bei den Damen gewann ein US-Duo. Und auch der Leichtgewichts-Doppelvierer der Damen wurde eine italienische Beute.