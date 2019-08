Ruder-Weltmeisterschaft in Ottensheim stimmungsvoll eröffnet

Mehrere tausend Zuseher wurden bei der rund 75-minütigen Zeremonie in eine einzigartige Welt der Sinne und des Rhythmus entführt, in der mit Philipp Sageder und Bernhard Schimpelsberger zwei international erfolgreiche österreichische Musiker performten. Der sportliche Start zur ersten Weltmeisterschaft einer olympischen Sommersportart in Oberösterreich erfolgt am Sonntag um 09:30 Uhr.

Zu Beginn der Eröffnungsfeier wurde dem beim Training verunglückten weißrussischen Pararuderer Dzmitry Ryshkevich gedacht. FISA-Präsident Jean-Christophe Roland bat dabei alle Zuseher zu einer Schweigeminute, um dem „großartigen Menschen und Sportler“ zu gedenken. Anschließend begann mit dem Einmarsch aller teilnehmenden Nationen der offizielle Part der Zeremonie. Nachdem unter tosendem Applaus Volunteers alle Flaggen der teilnehmenden Nationen dem Publikum präsentierten, erfolgten die Eröffnungsreden von WM-Organisator Horst Anselm, dem Landeshauptmann von Oberösterreich Thomas Stelzer und FISA-Präsident Jean-Christophe Roland. „Die Ruderwelt ist zurück in Ottensheim und wir sind stolz darauf wieder hier zu sein. In diesem Jahr sind die Weltmeisterschaften ganz besonders, da es neben WM-Medaillen auch um Quotenplätze für die Olympischen- und Paralympischen Spiele in Tokio 2020 geht. Deshalb werden wir mit Sicherheit unglaublich spannende Bewerbe sehen“, so der Präsident des Weltruderverbandes. Auch OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer freut sich auf die kommenden acht Tage: „Die WM hier in Ottensheim austragen zu dürfen ist für uns eine große Ehre. Sie wird ein Ereignis der Superlative. Dadurch haben wir die Chance Oberösterreich als Land des Sports in die Welt hinauszutragen". Für WM-Organisator Horst Anselm ist die Vorfreude groß. „Es ist für uns eine riesige Sache die WM in einer knapp 5000 Einwohner zählenden Gemeinde austragen zu dürfen: Wir haben von Anfang an den Sport in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb haben wir den Zuspruch für die WM bekommen und stehen heute hier," verkündete Anselm nach den Dankesworten an alle Unterstützer.

Klangfeuerwerk zur Eröffnung

Nach der Durchführung des offiziellen Parts der Zeremonie, erfolgte der etwa 20-minütige künstlerische Teil der Show, für dessen Durchführung Zeremonienmeister Werner Pfeffer verantwortlich war. „Wir leben in einer chaotischen Zeit - schrill, laut und überladen. Hektisch, eng, gegeneinander. Und immer voller Bilder, die pausenlos auf uns einstürmen.“, beschreibt Zeremonienmeister Werner Pfeffer die Motivation für den künstlerischen Teil der Eröffnungsfeier. „Im Gegensatz zu der hektischen Zeit sind die Regattastrecke Ottensheim und ihre Umgebung in ihrer Bescheidenheit und Unangeräumtheit fast ein leerer Raum. Und doch voller Details an wundersamen Ereignissen, die zu entdecken sind“, so Pfeffer. „Der Rhythmus, mit dem die RuderInnen übers Wasser tanzen, ist Ausgangspunkt für eine akustische Reise im Zusammenspiel mit der Klangkulisse der Regattastrecke und ihrer Umgebung. Wir hören das Kraftwerk, die Schleuse, den Klostergarten des Stiftes Wilhering, die Fähre, den Freitagsmarkt am Marktplatz in Ottensheim und die Dohlen an der Regattastrecke“, beschreibt der Zeremonienmeister das Konzept.

Neben der Natur standen für Werner Pfeffer die SportlerInnen im Mittelpunkt. „Die Eröffnungsfeier war eine Verneigung vor den Sportlerinnen und Sportlern. Es war eine Erzählung über den Raum, in dem sie alles dafür geben, ihren Traum wahr werden zu lassen.“ Der Höhepunkt der akustischen Reise war die 5 Minuten und 18 Sekunden dauernde Komposition „ROW - Rhythm on Water“, des in London lebenden Österreichers Bernhard Schimpelsberger. Die Länge des Stücks wurde nicht zufällig gewählt, sind doch die 5‘18“ der aktuelle Weltrekord über die 2000-Meter-Strecke, aufgestellt 2017 vom deutschen Achter.

Als Instrument für die Komposition diente ein Ruderboot. Schimpelsberger wurde dabei von den beiden Musikern Maria Petrova und Raphaela Fries und vom Komponisten Phil Sageder begleitet. Aus Sageders Feder stammte auch die Musik „Watergames“ für den Einzug der Fahnen aller 80 Nationen. Akustisch erzählt wurde die Geschichte ‚Rhythm on Water‘ von Gabriella Hänninen und Werner Pfeffer, der das Gesamtkonzept der Inszenierung entwickelte.

Nach dem akustischen, „Feuerwerk“ der Emotionen, wurde die Eröffnungsfeier durch ein echtes, buntes Feuerwerk von Christian Czech abgeschlossen. Er schlug dabei in dieselbe Kerbe wie Werner Pfeffer und bevorzugte die Harmonie.