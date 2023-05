Der Rad-Weltmeister übernahm am Sonntag wieder die Führung, in der Nacht kam für ihn dann das Aus.

Als Mann in Rosa hatte der Belgier Remco Evenepoel zuletzt beim Giro d’Italia alle Gegner im Griff. Bis auf einen, und just Corona wurde ihm in der Nacht auf Montag zum Verhängnis, wie ein positiver Test auf das Virus offenbarte. Die Italien-Rundfahrt verlor damit erstmals seit dem großen Doping-Eklat 1999 um Marco Pantani seinen aktuellen Gesamtführenden.