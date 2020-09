Roglic setzte bei der Tour die erste Duftmarke

Dass er die 107. Tour de France gerne gewinnen möchte, unterstrich der Slowene Primoz Roglic gestern eindrucksvoll mit seinem Sieg bei der ersten Bergankunft. In Gelb blieb aber der Franzose Julien Alaphilippe, vier Sekunden vor Adam Yates und sieben vor Roglic.

Die vierte Etappe führte von Sisteron über 157 Kilometer nach Orcières-Merlette, in 1838 Metern Höhe, wo vor 49 Jahren die Tour zum ersten Mal ankam und der legendäre Eddy Merckx gegen seinen Rivalen Luis Ocana die bitterste Niederlage seiner ruhmreichen Laufbahn mit insgesamt 525 Siegen erlitt.

Roglic, gut begleitet bis nach oben von seinen Helfern vom Jumbo-Visma-Team, zeigte gestern beim ersten Schlagabtausch keine Schwäche. Geschlossen rasten alle Favoriten auf dem großen Kettenblatt hinauf zur Skistation in den südlichen Alpen. Roglic hatte dann im Zielsprint die meisten Körner und gewann vor Landsmann Tadej Pogacar und Guillaume Martin (Fra). "Ich muss mich bei meinen Leuten bedanken, die mich hervorragend in Position brachten", sagte Roglic, der in der Vorbereitung auf die Tour bei der Dauphine-Rundfahrt schwer gestürzt war. Doch gestern wischte der Vuelta-Gewinner des Vorjahres alle Zweifel, dass er für den Saisonhöhepunkt nicht fit genug sei, vom Tisch. Nur noch ein Verband an der linken Hand erinnert an das Malheur.

Der Wolfsegger Michael Gogl bleibt auf Rang zwei in der Bergwertung. Haben heute von Gap nach Privas (183 km) wieder die Sprinter am fünften Teilstück das Wort, wird es Donnerstag mit einer weiteren Bergankunft in Mont Aigoual erneut so richtig ernst.

Bayer überzeugt bei U23-Giro

Dass er bald der nächste Oberösterreicher sein könnte, der den Sprung als Profi ins Ausland schafft, untermauert derzeit Tobias Bayer beim U23-Giro in Italien. Der 20-Jährige aus Strass im Attergau trug bereits für einen Tag das Bergtrikot und liegt in der Gesamtwertung nach vier Etappen auf dem starken achten Platz.

Bayer muss in Italien ebenfalls auf die Zähne beißen. Bei der EM zuletzt stürzte er und schnitt sich dabei die Hand auf. (fei)

