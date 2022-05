Rodionov zog ins Viertelfinale ein

In der 1. Runde des ATP-100-Challengerturniers hatte der 22-jährige Niederösterreicher nur ein Game abgegeben, gestern zog er in 89 Minuten mit einem 7:5, 6:1-Erfolg über den auf Position drei gesetzten Kolumbianer Daniel Elahi Galan (WRL-Nr. 109) in das Viertelfinale ein. Der Lohn dafür sind 2480 Euro brutto und 20 Punkte für das Ranking.

"Die beiden abgewehrten Satzbälle (beim Stand von 4:5, Anm.) haben mir einen großen Schub gegeben. Ich habe Lösungen gefunden", sagte Rodionov, der es im morgigen Viertelfinale (ORF Sport+ überträgt ab 10 Uhr live) mit Attila Balazs (Nr. 266) zu tun bekommen wird. Der von Verletzungen geplagte 33-jährige Ungar, der schon die Nummer 76 im Computer war, spielt übrigens in der Bundesliga für Union Stein & Co. Mauthausen.

Der Steirer Filip Misolic (WRL-Nr. 317) verlor sein Achtelfinale gegen Jiri Lehecka (Cze/WRL-Nr. 88) 4:6, 4:6. Heute (11.30 Uhr) trifft Lucas Miedler (Nr. 310) auf Nino Serdarusic (Cro/Nr. 195). Nicht vor 14.30 Uhr steigt das Österreicher-Duell Dennis Novak (Nr. 148) gegen Gerald Melzer (Nr. 249). (alex)