Rodionov und Ofner im Finale der Paris-Quali

Jurij Rodionov (ATP-Nr. 134) gewann das ÖTV-interne Duell mit Dennis Novak (Nr. 163) 2:6, 6:3, 6:4 und spielt nun am Freitag um ein Ticket im Hauptbewerb. Gleiches gilt für Sebastian Ofner (Nr. 118), der den Briten Jan Choinski (Nr. 177) 3:6, 6:4, 6:0 bezwang. Filip Misolic (Nr. 142) unterlag hingegen dem Italiener Andrea Vavassori (Nr. 148) deutlich 4:6, 1:6.

Julia Grabher steht erstmals seit April 2022 in einem Viertelfinale bei einem WTA-250-Event. Die Vorarlbergerin besiegte in Rabat Cagla Büyükakcay (Tur) 6:1, 7:6 (4).

Für das Generali Open in Kitzbühel (29. Juli bis 5. August) haben Österreichs Star Dominic Thiem, der am 1. August in der Night Session (19.30 Uhr, ServusTV) sein Erstrundenmatch bestreiten wird, Titelverteidiger Roberto Bautista Agut (Esp) und Ex-US-Open-Champion Marin Cilic (Cro) genannt.

Tickets sind erhältlich unter www.generaliopen.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.