Rodionov scheitert in Halle früh

Der Niederösterreicher musste sich dem Deutschen Philipp Kohlschreiber 4:6, 3:6 geschlagen geben. Die Partie des Steirers Sebastian Ofner gegen Marin Cilic war bei Druckbeginn noch im Gange.

Die Endspiele in Wimbledon könnten vor vollen Rängen gespielt werden. Englands Regierung sagte trotz Coronavirus-Pandemie nun für das Frauen- und Männer-Finale des Grand-Slam-Turniers am 10. und 11. Juli ein volles Haus (14.979 Sitze am Centre-Court) zu.

Der Sandplatz-Klassiker ab 24. Juli in Kitzbühel vermeldete am Dienstag die Verpflichtung des spanischen Top-Ten-Mannes Roberto Bautista Agut.