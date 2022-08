"Roberto Carlos" hat Angst vor Kameras

So ein WM-Debüt kann schon respekteinflößend sein – insbesondere für ein Tier. Das musste auch Dressurreiter Stefan Lehfellner bei der Reit-WM in Herning einsehen, als sein Pferd "Roberto Carlos" von der neuen Bühne sichtlich beeindruckt war. "Roberto Carlos hat sich leider derartig vor den Übertragungskameras gefürchtet, dass er an ihnen nicht gelassen daran vorbeigehen konnte", schilderte Diana Wünschek. Österreichs Equipechefin war dennoch erfreut, wie der oberösterreichische Reiter sein Pferd durch diese heikle Situation geführt hat.

Das bewerteten die sieben Punktrichter im Durchschnitt mit 69,068 Prozent, womit das Duo vor Victoria Max-Theurer (68,680) landete. Die vierfache Olympiateilnehmerin konnte bei ihrem ersten WM-Einsatz auf "Topas" nicht an vorher gezeigte Leistungen anschließen. Zur Erinnerung: Beim ersten Antritt des Duos Mitte Juni waren 76,34 Prozent als Ergebnis gestanden.

Mit der Entscheidung hatte Österreich in der Dressur-Teamentscheidung, die nach Andruck dieser Ausgabe endete, nichts zu tun.