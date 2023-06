Risse im Auge: Operation statt Europaspiele

Eigentlich wollte Ahmed Hagag bei den am Mittwoch beginnenden Europaspielen in Krakau um ein Ticket für die nächstjährigen Sommerspiele in Paris boxen. Eine olympische Gelegenheit, die in der Karriere des 23-Jährigen womöglich einzigartig bleiben könnte, gilt Boxen doch nach 2024 als möglicher Streichkandidat bei den – wenn man so will – großen Spielen.