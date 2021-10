Riccardo Zoidl wechselt von Wels zum Team Vorarlberg

Nach elf Jahren bei Felbermayr-Simplon Wels sowie vier Jahren in der World Tour (2014-2016 bei Trek-Segafredo, 2019 beim CCC-Team) tritt der Österreich-Rundfahrt-Sieger 2013 nun für die Mannschaft aus dem Ländle an. "Ich freu mich schon riesig auf die nächste Saison mit dem Team Vorarlberg. Nach vielen Jahren in Wels, war es für mich nun an der Zeit etwas Neues anzugehen. Die Organisation bzw. Herangehensweise in Vorarlberg ist einzigartig in Österreich", meinte Zoidl in einer Aussendung vom Montag.