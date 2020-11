Revanche geglückt: Thiem mit Traumstart in London

Bravo, Dominic Thiem! Österreichs Tennis-Star hat sich eindrucksvoll aus seiner kurzen Verletzungspause zurückgemeldet. Der 27-jährige Lichtenwörther, der im Wien-Viertelfinale gegen Andrej Rublew (Rus) wegen einer Fußblessur nicht an seine Grenzen gehen hatte können, präsentierte sich gestern zum Auftakt der ATP-Finals in London fit und über weite Strecken bärenstark. Der Weltranglistendritte eröffnete mit einem in 2:18 Stunden hart erkämpften 7:6 (5), 4:6, 6:3-Erfolg über Stefanos Tsitsipas (Gre/6) das Rennen in der "Gruppe London 2020".

Die Weichen für den Einzug ins Semifinale beim mit 5,7 Millionen US-Dollar dotierten Saison-Abschlussevent sind damit gestellt. "Ich bin sehr glücklich, wie es gelaufen ist. Hier sind nur Top-Ten-Spieler dabei, das sagt alles über die Qualität. Da darfst du dir keinen Stotterstart erlauben", sagte Thiem, der im Head-to-Head gegen Tsitsipas auf 5:3 stellte. Österreichs Sportler des Jahres gelang die Revanche für die im Vorjahr in der O2-Arena erlittene knappe Finalniederlage. Tsitsipas hatte sich im November 2019 mit einem 6:7, 6:2, 7:6-Triumph zum inoffiziellen Weltmeister gekrönt.

Dominic Thiem in Aktion Bild: Reuters

Auch diesmal war es eine intensive und knappe Angelegenheit. Thiem verbuchte die "big points" für sich. Im Tiebreak hatte der US-Open-Champion einen 1:4-Rückstand weggesteckt, den verlorenen zweiten Satz hakte er blitzschnell ab und nahm dem Griechen das Service zum 2:0 ab. Auch das hart umkämpfte fünfte Game im dritten Satz, das elf Minuten dauerte, wurde zu Thiems Beute.

"Wir alle sind überaus dankbar, dass wir in unsicheren Zeiten wie diesen Turniere bestreiten dürfen", sagte der rot-weiß-rote Superstar: "Das Leben in der Blase ist schon anstrengend und eine neue Erfahrung für uns. Wir werden permanent Corona-Tests unterzogen, da ist die Anspannung groß, weil man ja nie weiß, wie das Ergebnis ausfällt."

Morgen hat Thiem seinen nächsten Einsatz – gegen Rafael Nadal (Esp) oder Rublew. (alex)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem

Rafael Nadal Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.