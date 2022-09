Kein Hollywood-Regisseur hätte die Saison in der MX2-Weltmeisterschaft der Motocrosser dramatischer inszenieren können als die Wirklichkeit. Das Happyend war kitschig. Es flossen nicht nur Freudentränen. Vor dem letzten von 36 Saisonrennen hatte am Sonntag im türkischen Afyonkarahisar der Franzose Tom Vialle vom Red-Bull-KTM-Werksteam nur einen Punkt Vorsprung auf den belgischen Yamaha-Fahrer Jago Geerts. Im finalen Duell um den Titel stürzte der in Führung liegende Vialle, Geerts krachte in