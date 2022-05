Rekordsieg in Rom: Djokovic wieder in Form

Für den "Djoker" war es zudem der 38. Triumph auf dem höchsten ATP-Level, was ein Rekord ist. Nach seinem tausendsten Tour-Einzelsieg vom Vortag im Halbfinale war Djokovic wieder in zwei Sätzen erfolgreich. Es war sein bereits sechster Rom-Titel, vielleicht sein bedeutendster: Denn nach dem schwierigen Start in die Saison nach Ausweisung bei den Australian Open wegen seiner nicht erfolgten Covid-19-Impfung ist es ein auch emotional sehr wichtiger Siegerscheck für Djokovic. Eine Woche vor Roland Garros hat der Serbe kurz vor seinem 35. Geburtstag jetzt den ersten Saison-Triumph eingespielt.

Thiem probiert es in Genf

Dominic Thiem trifft heute (nicht vor 18 Uhr/live Sky) bei seinem sechsten Turnier in Genf nach seiner Verletzungspause zum Auftakt auf den italienischen Qualifikanten Marco Cecchinato. Der Niederösterreicher jagt eine Woche vor den French Open immer noch seinem ersten Sieg hinterher.