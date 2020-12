Reitshammer-Sieg nach langer Pause

Der 26-Jährige vom ASV Linz schlug in Rotterdam über 200 Meter Rücken in 2:00,08 Minuten als Erster an. Über die gleiche Strecke gab es dank der Burgenländerin Lena Grabowski (2:11,55) einen weiteren OSV-Sieg. Beide haben das Olympia-Limit für Tokio 2021 bereits in der Tasche. Die Traunerin Cornelia Pammer zeigte als Sechste über 50 Meter Brust in 31,92 Sekunden auf.

