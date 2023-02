Reiterer und Eschlböck kommentieren zum letzten Mal die Super Bowl auf Puls 4

Mit der pompösen Super Bowl beendet die National Football League (NFL) in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr) nicht nur ihre Saison. Die US-Profiliga verabschiedet sich nach 14 Jahren auch vom österreichischen TV-Sender Puls 4, der ab kommender Spielzeit nicht mehr die Übertragungsrechte besitzt.

AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck und Kommentator Walter Reiterer begleiten ein letztes Mal das Spiel der Football-Spiele. Wehmut werde wohl am Ende "kurz aufkommen", sagte Eschlböck.

"Der Walter sagt immer, es ist eh ein Wunder, dass wir so lange die Rechte an der NFL gehabt haben. Es kommt höchst selten vor, dass ein Sender die Rechte für 14 Jahre an einer Sportart hat. Da hat er schon recht", erklärte Eschlböck. "Natürlich beginnt man es ein bisschen schade zu finden, weil es war natürlich cool, etwas machen zu können, was man gerne macht. Dann hat es auch noch Menschen gegeben, denen das gefallen hat", sagte der ehemalige Football-Spieler.

Am Sonntag gibt es zum Abschied, wenn zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles der Meister gekürt wird, noch einmal eine große Football-Show mit 250 Fans im Studio. Dann steigen auch Eschlböck und Reiterer - unter anderem mit Footballer Sandro Platzgummer - noch einmal in den "Ring". Das Duo wurde für seine Arbeit 2015 mit einer Romy ausgezeichnet.

