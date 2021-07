Geht sich das aus? Österreichs verletztem Tennis-Star Dominic Thiem läuft mit Blick auf die am 30. August beginnenden US Open in New York langsam die Zeit davon. Dem 27-jährigen Lichtenwörther macht nach wie vor jene Handverletzung zu schaffen, die er sich am 22. Juni beim ATP-Rasenturnier auf Mallorca zugezogen hat. Es handelt sich um einen kleinen Einriss der Sehnenscheide und auch in der Kapsel der Sehnenscheide.