"Reißt euch z´amm!" - Paralympic-Champion packte die Peitsche aus

Vor der Abreise zu den am Mittwoch beginnenden Paralympics in Paris erhielten die 24 österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Motivationsschub auf die harte Tour. Paralympic-Champion Walter Ablinger, der sich nicht für Paris qualifizieren konnte, erstellte auf die Bitte von Petra Huber, der Generalsekretärin des österreichischen Paralympischen Comités, eine Videobotschaft, die der Innviertler vor seinem Hühnerstall in Rainbach im Innkreis aufzeichnete.

Video: Walter Ablingers Botschaft in voller Länge

"Von den Hühnern könnt´ ihr alle lernen. Die gackern erst, wenn das Ei gelegt ist", sagte der 55-Jährige, der mehrmals an das Team appellierte, sich nicht besser zu verkaufen als man sei. Ablinger: "Und sagt´s nicht, ihr habt´s 120 Prozent gegeben wenn ihr dann in der Vorrunde ausscheidet. Es gibt nur hundert Prozent. Und wenn ihr in Paris 98 Prozent schafft, dann kämpft ihr eh schon um euer Leben."

Harte Worte gab es auch zum Thema körperliche Behinderung. "Verkauft euch nicht mit der Mitleidsmasche. Ihr alle seid die Speerspitze der Behinderten in Österreich, das sind 1,3 Millionen Leute. Ihr seid die Besten der Besten, ihr vertretet unser Land", sagte Ablinger, der darauf hinwies, dass er in dieser Video-Botschaft nicht die Rolle des Freundes spielen möchte. Ablinger: "Ihr habt gerade viele gute Leute in eurem Umfeld, die alles für euch tun. Momentan kriegt ihr eh den Zucker in den Hintern geblasen. Gerade habt ihr ein super Gewand bekommen - wenn ihr nur nach Paris fahrts, dass ihr dabei seid, dann könnt ihr euern Koffer gleich wieder abgeben. Nur dabei sein, ist zu wenig. Reißt euch z´amm!"

Ablinger hat bei seinen drei Paralympics-Starts in London (2012), Rio (20126) und Tokio (2021) als Handbiker in sechs Rennen fünf Medaillen – zwei in Gold, zwei in Silber und eine in Bronze – gewonnen.

