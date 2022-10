Er ist nach wie vor als Sportmanager (vor allem bei Tennis-Turnieren) auf Ballhöhe, der morgige 70. Geburtstag ist für ihn weder ein Grund zum Feiern noch für einen Wechsel in den Ruhestand: Peter Michael Reichel, Welser mit Wohnsitz am Gotthard-Pass in der Schweiz, gibt im Interview mit den OÖNachrichten Einblicke in seine Gedankenwelt, die immer noch einige scharfe Kanten hat.