Regenpause bei French Open: Zweitrunden-Auftritt von Thiem verzögert sich

Der Auftakt am Montag war sehr vielversprechend: US-Open-Champion Dominic Thiem gab sich trotz sehr schwieriger Auslosung gegen Tennis-Routinier Marin Cilic keine Blöße. Gegen US-Qualifikant Jack Sock, der aktuell nur auf Platz 310 zu finden ist, ist der Lichtenwörther am Mittwoch in der zweiten French-Open-Runde haushoher Favorit.

Regenverzögerung bei French Open

Auch am vierten Tag der mit 38,41 Millionen Euro dotierten French Open ist das Wetter unfreundlich. Aktuell kann nur auf dem überdachbaren Center Court gespielt werden. Sämtliche anderen Matches, die ursprünglich um 11.00 hätten beginnen sollen, verzögern sich. Damit auch die Zweitrunden-Auftritte von Dominic Thiem und Jurij Rodionov, die beide als zweite Matches auf Court Suzanne Lenglen bzw. Court 11 angesetzt sind.

French Open auf nachrichten.at: Verfolgen Sie das Match Dominic Thiem (AUT) gegen Jack Sock (USA) bei uns im Liveticker

