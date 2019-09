Regenbogen-Trikot ein weiterer Fall für den Tausendsassa?

"Ein absolutes Super-phänomen." Sagt kein geringerer als Radsport-Legende Eddy Merckx über den Niederländer Mathieu van der Poel. Der am Sonntag als Favorit genannt wird, wenn es bei der Straßen-WM in Yorkshire um das prestigeträchtige Regenbogen-Trikot geht. Egal auf welches Velo sich der 24-Jährige gerade setzt – er ist darauf höchst erfolgreich.

Van der Poel wechselt zwischen den einzelnen Disziplinen, wie es ihm beliebt. Im Querfeldein, wo er die abgelaufene Saison dominierte wie kaum einer zuvor, wurde er im Februar zum zweiten Mal Weltmeister. Dann wechselte er ohne Pause zur Straße über. Und lehrte die Asse dort das Fürchten. Feierte mehrere Siege im Frühjahr, die prestigeträchtigsten waren der "Pfeil von Brabant", "Quer durch Flandern" und als absolute Krönung das "Amstel Gold Race". Bis tausend Meter vor dem Ziel hatte es da so ausgesehen, dass der Sieger entweder Julian Alaphilippe oder Jakob Fuglsang heißen würde. Doch dann setzte Van der Poel nach 265 harten Kilometern aus der Verfolgergruppe zum Sprint an und überflügelte die beiden Topleute noch. Auskosten konnte Van der Poel den Coup jedoch nicht.

Dann zur Abwechslung war dann schnell einmal Mountainbiken angesagt. Immerhin will Van der Poel dort 2020 Olympiasieger in Tokio werden. Der Niederländer ließ im Weltcup die Spezialisten wie Weltmeister Nino Schurter zumeist staunend hinter sich, holte dazu auch noch den Europameister-Titel.

Und zum Drüberstreuen nun wieder die Rückkehr auf die Straße. Denn die Straßenweltmeisterschaft über hügeliges Klassiker-Terrain scheint genau nach dem Geschmack des Alleskönners zu sein. Vor zwei Wochen gewann er als Generalprobe standesgemäß die hochkarätig besetzte Tour of Britain. Egal was dieser Kerl anfasst, es wird scheinbar zu Gold.

Doch Van der Poels Erfolg ist mehreren Tatsachen geschuldet. Vorrangig stimmen die Gene. Vater Adrie gewann bereits Klassiker wie die Flandern-Rundfahrt und Lüttich – Bastogne – Lüttich. Noch bekannter ist Opa Raymond Poulidor. Der heute 82-Jährige ist der berühmteste Nichtsieger der Tour de France. Er wurde dreimal Zweiter und fünfmal Dritter der "Grande Boucle". Und doch gilt "Poupou", wie ihn seine Landsleute nennen, als populärster Rennfahrer, den Frankreich je hatte. Von beiden erlernte er früh das geschickte Umgehen mit dem Rad. "Er hat eine einzigartige Radbeherrschung und dazu auch noch den Instinkt, im richtigen Moment das Richtige zu tun", lobt ihn Merckx.

Behutsam gemanagt wird er vom belgischen Brüderpaar Christoph und Philip Roodhooft, die den dichten Rennkalender Van der Poels verwalten. Auch wenn längst höchst lukrative Offerte der ganz großen Teams hereinflattern, hält Van der Poel deren zweitklassigem Team Corendon-Circus die Treue. Aus einfachem Grund. "Ich kann mich hier so entfalten, wie es mir passt", sagt der großgewachsene Niederländer. Bis zu den Sommerspielen 2020 will Van der Poel weiter dreigleisig fahren. Im Vorbeigehen wäre dem Trophäensammler das Regenbogen-Trikot, das bis Sonntag noch Alejandro Valverde tragen darf, gerade so recht.

Rohan Dennis lieferte erneut

Der Australier Rohan Dennis gewann wie im Vorjahr in Tirol gestern den WM-Titel im Zeitfahren. Er setzte sich 1:08 Minuten vor dem belgischen Jungstar Remco Evenepoel (19) und 1:55 vor dem Italiener Filippo Ganna durch. Matthias Brändle kam nur auf Rang 40.

Österreicher bei der WM

Die Oberösterreicher Lukas Pöstlberger, Michael Gogl, Felix Großschartner sowie Marco Haller, Patrick Konrad und Hermann Pernsteiner formen Österreichs Sechsergespann am Sonntag (ab 9.40 Uhr, live auf Eurosport) im Straßen-Rennen. „Wir sind gut drauf und können sicher etwas bewegen“, glaubt der Schwanenstädter Pöstlberger. Tobias Bayer aus Straß im Attergau ist bereits am Freitag im U23-Bewerb im Einsatz. Heute (13.10) steigt das Junioren-Rennen mit Max Kabas und Nikolas Riegler.