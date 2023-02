Real-Fans posten „Alaba-raus“

Dass Lionel Messi am Montagabend schon zum siebenten Mal als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet worden ist, war keine Überraschung. Nach dem ersten WM-Triumph des 35-Jährigen mit Argentinien war er der logische Sieger. Die Franzosen Kylian Mbappe und Karim Benzema hatten das Nachsehen. Am Tag nach der Siegerehrung war Österreichs Teamkapitän David Alaba plötzlich mit heftiger Kritik konfrontiert. Einige Real-Madrid-Fans posteten in den sozialen Netzwerken unter „#alabaout“ ( „Alaba raus“) Hassbotschaften.

Das „Vergehen“ des Real-Verteidigers. Er soll bei der Wahl für Messi gestimmt und seinem Klubkollegen Benzema nur auf Platz zwei gereiht haben. Alaba verteidigte sich per Instagram. „Zum FIFA The Best Award: Die österreichische Nationalmannschaft stimmt für diese Auszeichnung, nicht ich allein. Jeder im Mannschaftsrat darf abstimmen und so wird das entschiede“, schrieb der Wiener. Und weiter: „Jeder weiß, besonders Karim selbst, wie sehr ich ihn und seine Leistungen bewundere und dass ich oft gesagt habe, dass er der beste Stürmer der Welt ist, und das ist noch immer so. Ohne Zweifel.“

Ehrung für Lebensretter

Die FIFA-Gala zur Ehrung der besten Fußballer des Jahres hatte am Montagabend auch einen überraschenden Österreich-Bezug aufgewiesen. Ex-WAC-Profi Luka Lochoshvili, der mittlerweile für den Serie-A-Klub US Cremonese spielt, hat die Fairplay-Auszeichnung erhalten. Lochoshvili hatte am 27. Februar 2022 geistesgegenwärtig gemeinsam mit Christopher Wernitznig dem Austria-Spieler Georg Teigl wohl das Leben gerettet.

Teigl war nach einem Zusammenstoß bewusstlos zu Boden gegangen. Lochoshvili hatte den Ernst der Lage sofort erkannt, und hat Teigl davor bewahrt, seine Zunge zu verschlucken. Wernitznig war davor nach eigener Erzählung zuvor gescheitert. Teigl hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen, ist mittlerweile aber wieder gesund.

Lochoshvili, der in Cremona mit dem Ex-Rapidler Emanuel Aiwu zusammenspielt, war per Videoschaltung in Paris dabei. "Ich möchte mich entschuldigen, dass ich nicht dabei sein kann, weil wir haben morgen ein Spiel", leitete der 24-jährige Georgier seine Rede ein. "Das ist natürlich eine Riesenauszeichnung für mich, ich möchte mich herzlich dafür bedanken. Ich freue mich sehr darüber, aber noch mehr froh bin ich darüber, dass wir das Leben eines Spielers retten konnten. Ich freue mich sehr, dass es ihm gut geht. Ich wünsche allen das Beste und vor allem Gesundheit, was das Wichtigste im Leben ist."

