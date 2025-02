Rangnick wurde bei der Galanacht des Sports von Alaba überrascht

Es war der Gänsehaut-Moment im mit rund 2500 Gästen randvollen Linzer Brucknerhaus: Bei der Gala-Nacht des Sports, von den OÖN und der LIVA veranstaltet sowie von der Oberbank präsentiert, wurde ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick mit dem "Sports Life Award" überrascht.

Als Laudator war per Video ein ganz besonderer Botschaftsübermittler zugeschaltet, mit dem wohl niemand gerechnet hatte: Real-Madrid-Star David Alaba bedankte sich – im Trikot von Real Madrid gekleidet – mit berührenden Worten für den vor drei Jahren gemeinsam eingeschlagenen Weg mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. "Ich habe in meiner Karriere schon einige Trainer gehabt. Als er vor drei Jahren Teamchef des Nationalteams geworden ist, habe ich ihn kaum gekannt. Mittlerweile kennen wir Spieler ihn gut, und ich kann sagen, er ist nicht nur ein besonderer Trainer, sondern auch ein besonderer Mensch. Und deshalb ist er für uns Nationalspieler auch viel mehr als nur unser Teamchef. Das Allerwichtigste ist: Er vertraut uns und wir vertrauen ihm. Gratuliere, Trainer, Sie haben sich diese Auszeichnung verdient!"

Video: Die Laudatio von David Alaba

Das zweite große Thema war natürlich die Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach. Schließlich hatten sich zahlreiche Promis direkt vom Herren-Super-G-Rennen auf den Weg nach Oberösterreich gemacht, darunter Thomas Morgenstern, Ex-Skirennläufer Philipp Schörghofer und Oberösterreichs Skisprung-Legende Andi Goldberger. Eine Goldmedaille, wie sie einst Petra Kronberger 1991 in Saalbach in der Abfahrt geholt hatte, spielte es für Oberösterreichs Ski-Aushängeschild Vincent Kriechmayr diesmal zwar leider nicht, mit Platz vier wurde es am Ende besonders bitter. Aber vielleicht klappt es ja noch in der Abfahrt. "Ich hätte es dem Vinc gegönnt. Fünf Hundertstelsekunden Rückstand auf Bronze ist natürlich bitter. Es war schon eine ganz besondere Stimmung, als Raphael Haaser als Zweiter durchs Ziel gekommen ist", sagte Goldberger.

Video: Der Aufakt zur Galanacht des Sports 2025

Derby als großes Thema

Auch das Linzer Fußball-Derby am Sonntag war ein großes Thema. Ihre Spieler hatten die beiden Trainer Markus Schopp (LASK) und Gerald Scheiblehner (FC Blau-Weiß Linz) daheim gelassen. "Sie sollen sich auf das Spiel konzentrieren. Für den Trainer ist eine positive Ablenkung wie diese aber selbstverständlich erlaubt", sagte Scheiblehner mit einem Schmunzeln.

Zeit zur Ablenkung gab es genug. Das begann bei der spektakulären Eröffnung durch die "Freaks" unter der Leitung von O.C. Ono und setzte sich bei den Konzerten von Granada und Emma Peal fort – ehe bei DJ 2:tagesbart und dem pt art-Orchester bis tief in die Nacht getanzt wurde.

