Rallye: Tänak baut WM-Führung aus

Mit dem dritten Sieg aus den vergangenen vier Rennen baute der Este seinen Vorsprung in der WM-Gesamtwertung auf 22 Punkte vor seinem ersten Verfolger Sébastien Ogier (Citroen) aus. Der französische Weltmeister kam in Finnland nicht über den fünften Platz hinaus. "Ich fühle mich superglücklich, das war ein sehr gutes Wochenende", sagte Tänak, der zuletzt in Sardinien in Führung liegend von einem Defekt gestoppt worden war. Als nächster WM-Lauf steht ab 22. August die Deutschland-Rallye auf dem Programm.

