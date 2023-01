Rallye-Legende tödlich verunglückt

Er war zwar kein Top-Star der Rallye-Weltmeisterschaft, hatte aber trotzdem weltweit viele Fans: Ken Block kam bei einem Snowmobil-Unfall in den USA ums Leben. Das Unglück bestätigte sein Team Hoonigan Racing Division am Dienstagmorgen. „Mit größtem Bedauern bestätigen wir, dass Ken Block bei einem Schneemobil-Unfall verunglückt ist“, hieß es in einem Statement des Rennstalls. Block wurde 55 Jahre alt.

International bekannt geworden war Block besonders durch seine Action-Videos. Die hochwertigen Produktionen zeigen spektakuläre Drifts und Stunts gefilmt auf der ganzen Welt und erreichten manchmal Zugriffe von mehreren hundert Millionen Klicks. Im Rennalltag war Block in diversen Rallye-Meisterschaften unterwegs.

Block war in der Nähe seiner Heimat in Utah unterwegs gewesen. Wie das lokale Sheriffbüro mitteilte, landete das Schneemobil auf dem Extremsport-Star, der den Verletzungen noch vor Ort erlag. Er hinterlässt seine Frau und drei Töchter. „Ken war Visionär, Pionier und eine Ikone. Und, was am wichtigsten ist, Vater und Ehemann. Er wird schmerzlich vermisst werden. Bitte achtet die Privatsphäre der Familie, während sie trauern", heißt es in einem Statement auf Instagram.

