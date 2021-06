Rahm siegte für Legende Ballesteros

Der Spanier Jon Rahm hat am Sonntag erstmals die US Open der Golfer gewonnen. Der 26-Jährige legte in San Diego mit zwei überragenden Putts auf den Bahnen 17 und 18 und einer 67er-Schlussrunde die Grundlage dafür, dass der Südafrikaner Louis Oosthuizen am Ende mit einem Schlag Rückstand wieder einmal Zweiter wurde.

Während Rahm seinen ersten Major-Titel bejubelte und dadurch auch die Spitze der Weltrangliste vom diesmal 19. Dustin Johnson übernahm, ist Oosthuizen weiterhin mit einem speziellen "Fluch" belegt: Schon zum sechsten Mal landete er bei einem Grand-Slam-Turnier auf dem undankbaren zweiten Platz.

Doch auch Rahm kennt die Kehrseite der Medaille. Noch vor zwei Wochen hatte er in schon beeindruckender Form einen herben Dämpfer bekommen: Mit sechs Schlägen in Führung liegend, bekam er beim Memorial Tournament die Nachricht, dass er positiv auf Corona getestet worden sei und nicht weiterspielen dürfe. Er kam aber ohne große Symptome durch die Infektion und sagte nun: "Das fühlt sich fast an wie ein Film, der bald zu Ende ist." Mit der Hand am Pokal sah er sich zufrieden mit der Wirklichkeit konfrontiert. "Das ist die Kraft des positiven Denkens", sagte der 26-Jährige.

Als vierter Spanier nach Sergio Garcia, Jose Maria Olazabal und Severiano Ballesteros gewann er nun ein Major. "Der Sieg war definitiv für Seve", sagte Rahm. Legende Ballesteros war 2011 gestorben.

Österreichs einziger Teilnehmer Bernd Wiesberger hatte vergangenen Freitag um einen Schlag knapp den Cut verpasst.