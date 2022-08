Rafael Nadal will bei den US Open wieder über sich hinauswachsen

Erstmals seit drei Jahren ist der 36-jährige Spanier in Flushing Meadows wieder dabei – mit einem großen Fragezeichen hinter seiner Fitness. Sein Premierengegner ist der Australier Rinky Hijikata. Die Erstrundenpartie von Dominic Thiem gegen den als Nummer zwölf gesetzten Pablo Carreno Busta (Sp) ist für heute als dritte Partie nach 17 Uhr (live ServusTV) angesetzt.

"Ich hoffe, dass ich bereit bin. Mit den Möglichkeiten, die ich habe, hoffe ich, dass ich stark genug bin, um mir selbst eine Chance zu geben", sagte Nadal. Für Ex-Weltklassemann Mats Wilander ist der enorme Wille des Spaniers, trotz großer Schmerzen immer noch weiterzumachen, besonders bemerkenswert. "Dafür bewundere ich ihn mehr als für seine 14 Roland-Garros-Titel", so der Schwede. Die chronische Fußverletzung allein kann jederzeit von einem Tag auf den anderen unerträglich werden. "Ich kann nicht verstehen, wie ein Spieler das tun kann."

Nadal lag bis zum Wimbledon-Halbfinale sogar auf "Grand Slam"-Kurs, hatte er doch völlig überraschend nach Verletzungen und Corona und fünf Monaten ohne Match die Australian Open und dann auch noch zum 14. Mal die French Open gewonnen. Doch nicht seine schmerzhafte Dauerverletzung im linken Fuß (Deformation des Mittelfußknochens) stoppte den Mallorquiner in London, sondern eine Bauchmuskelverletzung, womit er Nick Kyrgios den kampflosen Einzug ins Wimbledon-Finale ermöglichte.

Nadal könnte nun sogar wieder zur Nummer eins der Welt werden. Zwei Major-Siege und ein Halbfinale haben ihn 2022 schon vor New York in die Pole-Position im Kampf um den Tennis-Thron gebracht. Titelverteidiger Daniil Medwedew fallen die 2000 Punkte aus dem Vorjahr aus der Wertung.

Vor dem Turnier bekam Nadal aber schlechte Nachrichten aus der Heimat: Seine schwangere Ehefrau Xisca wurde in Spanien in eine Klinik eingeliefert.

Gute Bilanz, große Vorfreude

Thiem ist in New York österreichischer Alleinunterhalter, nachdem sein Freund Dennis Novak in der dritten und finalen Qualifikationsrunde dem Chilenen Nicolas Jarry mit 3:6, 3:6 unterlag. "Ich freue mich extrem drauf", sagt Thiem, der gegen Busta eine 7:0-Bilanz stehen hat.