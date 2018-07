Wels ist heute erneut Österreichs Rad-Hauptstadt

WELS. Speichenspektakel: Zum 20. Jubiläum ist wieder großer (Rad-)Sport zu sehen.

Wie schon 2015 ist auch heuer Klassiker-Spezialist John Degenkolb (re.) der Star des Schaurennens in der Innenstadt. Bild: APA

Olympiasieger, Giro-Gewinner, Tour-Bergkönige und Weltmeister – sie alle saßen beim Welser Radkriterium schon im Sattel. So auch heute, wenn Tour-Etappensieger John Degenkolb aus Deutschland und die besten heimischen Fahrer einmal mehr durch die Innenstadt rasen (Rahmenprogramm ab 16.30 Uhr). Vor der 20. Auflage lohnt sich ein Blick zurück sowie nach vorne.



Die Anfänge: Als Paul Resch beim örtlichen Radclub als Präsident ins Boot geholt wurde, stellte sich der Unternehmer mit dem Herz für den Sport auf zwei schmalen Rädern mit der gewagten Idee zu einem Kriterium inmitten der Welser Innenstadt ein. Die erste Auflage 1999 war gleich ein Erfolg, und das trotz trüben Regenwetters. So erreichten von 60 Fahrern nur zwölf das Ziel. Am besten kam der Mühlviertler Martin Fischerlehner mit den widrigen Verhältnissen und dem rutschigen Kopfsteinpflaster zurecht. "Der ist damals um die Kurven geflogen ohne irgendwelche Rücksicht auf Verluste", erinnert sich Resch. Fischerlehner bewies nach seiner Rad-Karriere dann als Rallye-Pilot, dass er auch auf vier Rädern sehr schnell um die Kurven kommt.

Der Durchbruch: Der kam, als Resch 2001 den Italiener Mario Cipollini, nicht nur fesch, sondern auch schnell, in die Messestadt lotste. Der Weltmeister musste sich zwar Lokalmatador Peter Pichler, der das Kriterium insgesamt zweimal für sich entschied, geschlagen geben, der Freude tat das aber keinen Abbruch. Cipollini erschien zur Siegerehrung im feinen weißen Zwirn und machte nach dem Rennen in der Welser Innenstadt die Nacht zum Tag.

Das Star-Aufgebot: Cipollini war nicht der einzige Rad-Superstar, der sich fortan in Wels ein Stelldichein gab. Ob Sprint-Rakete Mark Cavendish, Sieger von 2010, die Giro-Gewinner Paolo Savoldelli, Ivan Basso, Gilberto Simoni, Danilo di Luca, Bahn-Olympiasieger Elia Viviani oder der Tour-Bergkönig von 2011, Samuel Sanchez: Immer wieder machten ganz Große dieses Sports Tempo bei diesem Schaurennen.

Die Gegenwart: "Früher waren wir froh, wenn wir einen Starter bei der Tour de France dann auch bei uns hatten", sagt Resch, der mittlerweile aber nicht mehr nur auf Stars aus dem Ausland, wie den Klassikerspezialisten Degenkolb, angewiesen ist. Denn längst sind die Österreicher mittendrin statt nur dabei bei den größten Rennen der Welt. Wie etwa Lukas Pöstlberger, im Vorjahr als erster Österreicher Gewinner einer Giro-Etappe. Oder der Wolfsegger Michael Gogl, der heute für seinen Trek-Teamkollegen Degenkolb den "Leibwächter" spielt.

Die Zukunft: Ob es auch 2019 weiter ein Welser Kriterium geben wird, steht noch in den Sternen. "Da muss ich vorher mit meiner Frau reden", sagt Resch im Scherz, um dann aber hinzuzufügen: "Es braucht jedes Jahr viele helfende Hände, damit diese Veranstaltung stattfinden kann." Genau das zeichnete Wels aber die bisherigen 19 Auflagen aus. Während andere große Kriterien wie Wien, Graz oder Innsbruck längst nicht mehr ausgetragen werden, war eine Absage in der Messestadt bisher nie ein Thema. Weil viele Helfer, die örtliche Wirtschaft und Politik die Kräfte bündeln, damit es alljährlich stattfinden kann.



Pöstlberger: Im Kopf müde, doch die Beine wollen noch

Wie viele andere heimische Rad-Asse dreht Vorjahres-Gewinner Lukas Pöstlberger natürlich heute in Wels beim von den OÖN präsentierten Innenstadt-Kriterium seine Ehrenrunden. Die erste Tour de France in den Beinen, hat der Staatsmeister heuer noch zahlreiche Kilometer vor sich, wie er im Interview ankündigt.

OÖN: Was bleibt einem nach der Tour, dem größten Radrennen der Welt, hängen?

Lukas Pöstlberger: In Paris über die Ziellinie zu fahren, ist schon etwas Besonderes. Der Tour-Start war auch toll, weil man merkt, dass man wirklich dabei ist und im Profizirkus bei den Besten der Besten endlich angekommen ist. Das ist schon imposant und macht ein klein wenig stolz.

Wie fühlt man sich nach drei Wochen Tretmühle?

Muskulär geht es mir gut, weil das Finale nicht allzu anstrengend war. Das Zeitfahren war eher easy. Die Schlussetappe nach Paris war auch kurz. Zwar intensiv, aber ich kann nicht sagen, dass ich nun völlig kaputt bin nach der Tour. Ich bin leicht verkühlt, aber so, dass ich die nächsten Tage nicht radfahren möchte, ist es nicht. Ich freue mich schon wieder auf Einsätze.

Wie geht es dieses Jahr noch weiter, wo ja mit der Heim-WM noch ein großer Höhepunkt ansteht?

Ich werde vorher fix die Vuelta in Spanien fahren. Damit wäre ich dann alle drei großen Landesrundfahrten zumindest einmal gefahren. Auch beim Mannschaftszeitfahren der WM werde ich dabei sein. Ob ich für das Straßenrennen nominiert werde, wird sich noch weisen. Nach der WM ist noch die Türkei-Rundfahrt geplant.

Zuallererst steht aber Wels an. Sie sind mittlerweile selten in der Heimat zu sehen. Worauf freuen Sie sich am meisten?

Daheim zu fahren, ist schon immer wieder schön. Nach der Staatsmeisterschaft heuer ist das erst mein zweites Rennen in Österreich. Die lokalen Fans haben die Möglichkeit, uns Auslandsprofis anzufeuern. Für meine Familie ist es auch lässig, einmal wieder dabei sein zu können. Wels ist jedes Jahr für uns alle ein echtes Highlight.

