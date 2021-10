Radsport: Schwerer Sturz von Riccardo Zoidl in Frankreich

Der Felbermayr-Profi kam am Freitag auf der zweiten Etappe des Circuit des Ardennes wenige Kilometer vor dem Ziel schwer zu Sturz. Der 33-Jährige erlitt ein Schleudertrauma und eine Sehnenblessur am Trizeps, Knochenbrüche blieben glücklicherweise aber aus, so sein Rennstall am Samstag.