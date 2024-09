Radsport: Mangelnde Finanzierung - Felt Felbermayr-Team löst sich auf

Der Grund ist nicht mangelnder sportlicher Erfolg des Welser Rennstalls, sondern ein finanzieller. Der Hauptsponsor, Motorrad- und Sportwagenhersteller Pierer Mobility AG, hat den Vertrag mit dem Team beendet.

"Das Felt Felbermayr-Team ist Geschichte. Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen die Fahrradbranche derzeit steht, hat die Pierer New Mobility Group beschlossen, ihre Strategie zu schärfen und den Hauptsponsorvertrag mit dem Team zu beenden", teilte Geschäftsführer Robert Wier am Montag in einer Aussendung mit.

Auf dem Weg in die zweithöchste UCI-Kategorie

Eine andere Option sei gewesen, das Team 2025 mit Material der Premiummarke Felt auszurüsten. "Leider konnten die Gesellschafter der Radsport Wels GmbH keinen neuen Hauptsponsor finden", ergänzte Wier, der sich bei allen Sponsoren, Partnern, Mitarbeitern und Sportlern sowie Fans für die jahrelange Unterstützung bedankte. Damit müssen sich Fahrer wie Sebastian Schönberger, Hermann Pernsteiner oder Ex-Österreich-Rundfahrtsieger Ricardo Zoidl neue Arbeitgeber suchen.

Dabei hatte man noch im Juli hohe Ambitionen und wollte einen Pro-Team-Lizenzantrag stellen. Ziel war es, nächste Saison in die zweithöchste UCI-Kategorie aufzusteigen. Man war dazu auf der Suche nach einem weiteren Sponsor, nun hat man den Hauptgeldgeber verloren.

