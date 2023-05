Radsport-Legende Ludwig Kretz: Ein Sir im Sattel feiert heute seinen 80er

Als junger Bub schon wollte Ludwig Kretz nach einem Besuch beim Welser Kirschblütenrennen unbedingt Radrennfahrer werden. Was ihm dann mehr als gelungen ist, wovon viele Erfolge im In- und Ausland in den 1970er-Jahren eindrucksvoll Zeugnis abgeben. Der allererste Sieger der OÖN-Sportlerwahl begeht heute seinen 80.