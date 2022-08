Radsport: EM-Gold für Niederländer Jakobsen

Der 25-jährige Tour-Etappensieger behauptete sich nach 209 km von Murnau in die bayrische Metropole im Massensprint vor dem Franzosen Arnaud Demare. Bronze ging an den Belgier Tim Merlier. Bester der sechs Österreicher in der erst seit 2016 jährlich ausgetragenen EM-Titelentscheidung war Marco Haller als 17.

Lukas Pöstlberger hatte es gemeinsam mit dem Schweizer Silvan Dillier als Ausreißer versucht. Das Duo wurde auf dem großteils flachen Rundkurs in München aber rechtzeitig 27 km vor dem Ziel eingeholt. Das Frauen-Straßenrennen findet nach den Zeitfahren unter der Woche kommenden Sonntag statt.